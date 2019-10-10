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На Генерала Попова перекроют движение

10.10.2019 07:32 0 34
На Генерала Попова перекроют движение

Сегодня, 10 октября будет перекрыто движение транспортных средств на улице Генерала Попова в районе дома 24, сообщает пресс-служба горуправы.

Это связано со со строительством кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар с примыканием к автомобильной дороге «Правый берег - Шопино» .

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Фото: горуправа Калуги.

 


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