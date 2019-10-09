«Шкода» и «БМВ» встретились на трассе

09.10.2019 15:53 261

В Дзержинском районе около 13 часов столкнулись два автомобиля- «Шкода» и «БМВ», сообщает пресс-служба областного МЧС.

ДТП, в результате которого есть пострадавший, произошло на 175 километре автодороги М3 «Украина». На месте работали спасатели, сотрудники скорой помощи и автоинспекторы: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.