Должников вновь ловили на трассе

09.10.2019 15:27 294

Сотрудники ДПС вместе с судебными приставами отправились на трассу М-3 «Украина» в совместный рейд.

Они останавливали транспортные средства, которые считывала специальная камера с занесенной базой должников службы судебных приставов.

Только за час выявили 5 должников, которые в ближайшее время должны явиться к судебным приставам и погасить задолженности, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Трое рассчитались с долгами на месте с помощью терминала.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.