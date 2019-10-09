Должников вновь ловили на трассе

Сотрудники ДПС вместе с судебными приставами отправились на трассу М-3 «Украина» в совместный рейд.
Они останавливали транспортные средства, которые считывала специальная камера с занесенной базой должников службы судебных приставов.
Только за час выявили 5 должников, которые в ближайшее время должны явиться к судебным приставам и погасить задолженности, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Трое рассчитались с долгами на месте с помощью терминала.
Фото: УГИБДД России по Калужской области.
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