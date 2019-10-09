Пожилая женщина получила банкой с кофе по голове

09.10.2019 11:28 378

57-летняя жительница Обнинска чуть не стала жертвой грабителя, сообщает пресс-служба областного МВД.

Женщина возвращалась домой, когда незнакомец стал оскорблять ее и требовать деньги, а позже набросился на женщину и ударил стеклянной банкой с кофе по голове.

Увидев вдалеке прохожих, злоумышленник скрылся.

Однако далеко убежать ему не удалось: оперативники задержали подозреваемого в покушении на грабеж.

Мужчина во всем признался.

Фото: pexels.com.