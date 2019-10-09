Обнинцы проверят здоровье в «поликлинике на колесах»

09.10.2019 11:03 173

В Обнинске пройдет единый день диспансеризации: для этого приедут мобильные бригады для проведения осмотров горожан, сообщает администрация наукограда.

Обнинской Клинической больнице №8 будет помогать мобильный отряд ФМБА, оснащенный самым современным диагностическим оборудованием. Он приезжает в Обнинск 14 октября.

На борту «поликлиники на колесах» есть маммограф, флюорограф, лабораторный комплекс. В мобильный отряд, который прибудет в Обнинск, входят врачи подведомственных ФМБА России учреждений, в том числе высококвалифицированные специалисты разного профиля, а также средний медицинский персонал.

Пройти диспансеризацию населения могут все желающие.

Мобильная автоколонна 14 октября разместится на территории медгородка — между Поликлиникой №1 и роддомом, и будет работать весь день.

Фото: администрация Обнинска.