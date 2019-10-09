Директор организации присвоил себе чужой «спутник»

09.10.2019 10:55 353

Обществу с ограниченной ответственностью передали на хранение спутниковое оборудование стоимостью более трех миллионов рублей, о чем был заключен соответствующий договор, сообщает пресс-служба областного МВД.

Однако, руководитель этой организации продал чужое имущество, а деньги потратил.

Теперь ему придется ответить за растрату и присвоение.

Фото: pxhere.com.