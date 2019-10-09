Непреодолимое желание курить привело мужчину на скамейку подсудимых

09.10.2019 10:48 283

В Малоярославецкое отделение полиции обратился мужчина, после того, как у него украли мобильный телефон и пачку сигарет, сообщает пресс-служба областного МВД 9 октября.

Пока мужчина находился в гараже, неизвестный кирпичом разбил окно в его машине и украл его вещи.

Оперативники задержали подозреваемого в краже: им оказался ранее судимый молодой мужчина. В содеянном он сознался, а свой поступок объяснил непреодолимым желанием закурить. Но так как денег на сигареты у него не было, то решил просто украсть их из чужого авто.

Расследование уголовного дела продолжается, а горе-курильщик находится под подпиской о невыезде.

Фото: pxhere.com.