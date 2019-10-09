Самые сильные спортсмены приедут в Калугу

09.10.2019 10:00 223

С 11 по 13 октября в Калуге пройдут соревнования на Кубок губернатора по полиатлону, сообщает министерство спорта региона.

Школа полиатлона в Калужской области- одна из лучших в России, поэтому к нам приедут спортсмены из различных субъектов страны.

11 октября в тире-манеже школы «Многоборец» пройдут соревнования по стрельбе, 12 октября спортсмены булут соревноваться в плавании в спортшколе

«Труд». А 13 октября посоревнуются в беге на выносливость.

Фото: Министерство спорта Калужской области.