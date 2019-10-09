Подвиг Подольских курсантов покажут в реконструкции и на экране

12 октября на территории кинокомплекса «Военфильм-Медынь» пройдет торжественное мероприятие, посвященное подвигу Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой, частью которого станет масштабная военно-историческая реконструкция.
Это один из завершающих этапов многомесячного проекта по увековечиванию памяти подвига Подольских курсантов.
Гости не только осмотрят декорации «Ильинского рубежа» и выставку военной техники, но и увидят премьеру трейлера фильма, который снимался в Медыни. После чего пройдет масштабная реконструкция событий осени 1941 года с участием военной техники, военно-исторических реконструкторов калужского объединения «Батальон» и пиротехники. Реконструкция пройдет в специально выстроенных в 2018 году для съемок фильма «Ильинский рубеж» декорациях Ильинского оборонительного рубежа.
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