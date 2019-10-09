Школьники выберут своего депутата

Завтра, 10 октября в школах Калуги состоится Единый день голосования.

Ученики 8-11 классов будут принимать участие в выборах депутата школьной городской Думы.

Школьники города уже запустили в социальных сетях флэшмоб по размещению сообщений и фотографий о голосовании с хэштегом #ШкольнаяДума40.

По итогам выборов будут созданы комитеты школьной городской Думы по учебной деятельности, гражданско-патриотической работе, развитию ученического самоуправления, культурно-массовой и физкультурно-спортивной работе, сообщает пресс-служба горуправы.

Фото: pxhere.com.