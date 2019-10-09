В Медыни взорвали артснаряд

В лесном массиве в Медыни обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны диаметром 152 мм, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Спасатели напоминают о том, как необходимо действовать при обнаружении взрывоопасных находок:
- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;
- при производстве земляных или других работ - остановить работу;
- хорошо запомнить место обнаружения предмета;
- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.
Фото: pxhere.com.
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