В Медыни взорвали артснаряд

09.10.2019 09:21 196

В лесном массиве в Медыни обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны диаметром 152 мм, сообщает пресс-служба областного МЧС. Спасатели напоминают о том, как необходимо действовать при обнаружении взрывоопасных находок: - немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»; - при производстве земляных или других работ - остановить работу; - хорошо запомнить место обнаружения предмета; - установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п. Фото: pxhere.com.



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