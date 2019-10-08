Калужанин стал сильнейшим в универсальных боях

08.10.2019 21:06 56

В Медыни прошел Кубок России по универсальному бою среди мужчин и женщин. Этот вид спорта включает в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. В состязаниях приняли участие 367 спортсменов-силовиков со всей России. Сильнейшим среди мужчин в весе 75 килограмм стал сотрудник калужского ФСИН Илья Варварский, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 8 октября. Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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