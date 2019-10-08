Бывший начальник полиции получил 3 года тюрьмы

08.10.2019 20:36 135

В Жиздре местный житель стал фигурантом дела о краже.

Мужчина попросил помочь своего приятеля, у которого были знакомые в полицейских кругах, и предложил 100 тысяч за покровительство в расследовании.

Посредник предложил своему товарищу, который на тот момент возглавлял людиновское отделение полиции, оказать содействие за деньги.

Чиновник согласился.

Сотрудники ФСБ задержали подельников с поличным при передаче денег, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 8 октября.

Посредника осудили на 2 года тюрьмы, а бывшему начальнику полиции дали 3 года и лишили звания.

Фото: Pixabay.com