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Землевладелец не внял предписаниям и попал на штраф в 30 тысяч

08.10.2019 20:13 0 104
Землевладелец не внял предписаниям и попал на штраф в 30 тысяч

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили 26 гектар заросшего кустарником поля в районе деревни Косичина Кировского района.

Землевладельцу было предписано устранить нарушения и ввести участок в сельскохозяйственный оборот, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 8 октября.

Однако при повторной проверке обнаружилось, что собственник ничего не предпринял.

Тогда гражданин был признан виновным в невыполнении законных предписаний и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com


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