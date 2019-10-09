Семье грозит 5 лет тюрьмы за сопротивление полицейским

09.10.2019 08:13 102

В дежурную часть полиции поступило сообщение о ножевом ранении гражданина в деревне Канищево.

Оперативники с проверкой прибыли по указанному адресу. Там стражи порядка застали пьяных 61-летнюю женщину, её 35-летнюю дочь и 30-летнего сына.

Родственники встретили полисменов нецензурной бранью и стали выталкивать из помещения.

На лестничной клетке злоумышленники стали поколачивать полицейских, а одному из них расцарапали лицо.

Теперь семье грозит до 5 лет тюрьмы за применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителей власти, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 8 октября.

Обвиняемые свою вину не признали.

Фото: архив пресс-службы МВД по Калужской области