Грабитель с банкой кофе напал на даму

08.10.2019 19:11 164

57-летняя жительница наукограда возвращалась вечером из парикмахерской, когда к ней на улице подошел незнакомый мужчина.

Злоумышленник стал требовать деньги и в какой-то момент ударил даму по голове стеклянной банкой с кофе, которая была у него в руках.

Заметив прохожих, грабитель ретировался.

Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и подробно описала нападавшего.

Стражи порядка «по горячим следам» задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба ОМВД по Обнинску во вторник, 8 октября.

Им оказался 54-летний местный житель.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

Фото: Pixabay.com