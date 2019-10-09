Волонтеры посадили дубовый лес в заповеднике

09.10.2019 07:32 96

В Березичском участковом лесничестве национального парка "Угра" на посадках леса 5 октября, в субботу, работали волонтеры, сообщила пресс-служба заповедника. Добровольцы на 3,5 гектарах сажали молодые дубки, выращенные из желудей, которые собирали и высаживали в питомнике в прошлом году. Фото: пресс-служба национального парка «Угра».



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