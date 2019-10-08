В Ермолино на трубе котельной срезали часть лестницы

08.10.2019 18:07 191

Неравнодушный житель Ермолина пожаловался калужскому омбудсмену, что местные подростки часто забираются на территорию котельной и залезают на трубу.

Уполномоченный обратился в Администрацию города с просьбой принять необходимые меры для предотвращения проникновения детей на объект, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 8 октября.

В результате, на трубе срезали часть лестницы до 3-х метров от уровня земли.

Кроме того сообщили в полицию, чтобы стражи порядка также подключились к данной проблеме.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Калужской области.