Директора фирмы оштрафовали за зарплату ниже минималки

08.10.2019 18:05 194

Прокуратура Сухиничского района обнаружила, что в фирме «Родник» в августе трем работникам выплатили зарплату 11 300 рублей, что ниже минимально установленного размера. В отношении руководителя организации возбудили административное дело, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 8 октября. Нарушителю грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Фото: Pixabay.com



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