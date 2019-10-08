Человек пострадал в аварии на Телевизионной

08.10.2019 17:05 280

Около часа дня во вторник, 8 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. На Телевизионной улице столкнулись автомобили «Сузуки» и «Тойота». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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