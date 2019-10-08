Почти 19 тонн гранатов с мухами не пустили в Калугу

08.10.2019 15:10 183

Специалисты Россельхознадзора при проверке гранатов, привезенных из Турции, обнаружили на них повреждения от личинок.

Образцы передали в лабораторию, где выяснилось, что гранаты заражены средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 8 октября.

Всю партию в 18,6 тонны забраковали и запретили к выпуску.

Фото: Pixabay.com