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Зубры вышли к людям

08.10.2019 12:01 0 456
Зубры вышли к людям

В заповеднике «Калужские засеки» сотрудники охраны смогли заснять зубров, которые с первым снегом пришли к кормушкам на северном участке заказника.

На площадку одновременно вышли 42 животных из них 11 телят, сообщила пресс-служба заповедника в понедельник, 7 октября.

Зубры не прятались от людей и камер.

Благодаря подкормке лесные быки меньше разбредаются в поисках пищи за пределы заповедника, где они могут стать жертвами браконьеров.

Фото: пресс-служба заповедника «Калужские засеки».


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