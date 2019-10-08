Зубры вышли к людям

08.10.2019 12:01 456

В заповеднике «Калужские засеки» сотрудники охраны смогли заснять зубров, которые с первым снегом пришли к кормушкам на северном участке заказника.

На площадку одновременно вышли 42 животных из них 11 телят, сообщила пресс-служба заповедника в понедельник, 7 октября.

Зубры не прятались от людей и камер.

Благодаря подкормке лесные быки меньше разбредаются в поисках пищи за пределы заповедника, где они могут стать жертвами браконьеров.

Фото: пресс-служба заповедника «Калужские засеки».