Калужанке грозит 6 лет тюрьмы за донос на приятеля

В Малоярославецком районе 27-летняя девушка обиделась на своего приятеля и решила ему отомстить.
Молодая женщина разбила лампочку у входа в дом и сбила ломом замок на двери, после чего отправилась в отделение полиции, где написала заявление о краже 20 тысяч рублей.
Оперативники сразу поняли, что заявительница лжет, так как барышня часто путалась в своих показаниях.
Теперь молодой даме грозит 6 лет тюрьмы за ложный донос.
На время расследования гражданка находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 8 октября.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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