Калужанке грозит 6 лет тюрьмы за донос на приятеля

08.10.2019 11:29 543

В Малоярославецком районе 27-летняя девушка обиделась на своего приятеля и решила ему отомстить.

Молодая женщина разбила лампочку у входа в дом и сбила ломом замок на двери, после чего отправилась в отделение полиции, где написала заявление о краже 20 тысяч рублей.

Оперативники сразу поняли, что заявительница лжет, так как барышня часто путалась в своих показаниях.

Теперь молодой даме грозит 6 лет тюрьмы за ложный донос.

На время расследования гражданка находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 8 октября.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.