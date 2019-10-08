Мотоциклист врезался в забор в Малоярославце

08.10.2019 10:43 390

Около двух часов ночи во вторник, 8 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославце, сообщила пресс-служба МЧС.

Мотоциклист на «Сузуки» врезался в дорожное ограждение на улице Калужской.

Медики «скорой» оказали первую помощь пострадавшему.

На месте происшествия работали 9 человек и 3 спецмашины.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.