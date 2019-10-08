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Биологам рассказали, как спрятать фотоловушки

08.10.2019 10:26 0 49
Биологам рассказали, как спрятать фотоловушки

Сотрудники калужского нацпарка «Угра» побывали на семинаре «Фотоловушка», сообщила пресс-служба заказника в понедельник, 7 октября.

Мероприятие проводилось в заповеднике «Брянский лес». Послушать лекции приехали ученые из 20 особо охраняемых природных территорий.

Биологам рассказали о том, какие бывают фотоловушки, как устанавливать и маскировать устройства.

Также организаторы показали, как обрабатывать полученные фото- и видеоматериалы.

Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».


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