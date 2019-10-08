Биологам рассказали, как спрятать фотоловушки

08.10.2019 10:26 49

Сотрудники калужского нацпарка «Угра» побывали на семинаре «Фотоловушка», сообщила пресс-служба заказника в понедельник, 7 октября. Мероприятие проводилось в заповеднике «Брянский лес». Послушать лекции приехали ученые из 20 особо охраняемых природных территорий. Биологам рассказали о том, какие бывают фотоловушки, как устанавливать и маскировать устройства. Также организаторы показали, как обрабатывать полученные фото- и видеоматериалы. Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».



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