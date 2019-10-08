Получив легкие деньги, девушка не смогла остановиться

08.10.2019 10:22 82

26-летнюю жительницу Мосальского района знакомые попросили присмотреть за домашними животными, пока будут в гостях у родственников.

В один из дней девушка заметила в чужом доме подарочный конверт с 10 тысячами рублей.

Недолго думая, барышня забрала деньги себе, а заодно прихватила из хозяйской шкатулки золотое кольцо стоимостью 18 тысяч.

Спустя некоторое время молодая дама в гостях у приятеля похитила из сумки его родственницы 15 тысяч рублей.

Гражданке предъявлено обвинение в совершении серии краж, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 8 октября.

В ближайшее время девушка предстанет перед судом.

Фото: Pixabay.com