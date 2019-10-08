Получив легкие деньги, девушка не смогла остановиться

26-летнюю жительницу Мосальского района знакомые попросили присмотреть за домашними животными, пока будут в гостях у родственников.
В один из дней девушка заметила в чужом доме подарочный конверт с 10 тысячами рублей.
Недолго думая, барышня забрала деньги себе, а заодно прихватила из хозяйской шкатулки золотое кольцо стоимостью 18 тысяч.
Спустя некоторое время молодая дама в гостях у приятеля похитила из сумки его родственницы 15 тысяч рублей.
Гражданке предъявлено обвинение в совершении серии краж, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 8 октября.
В ближайшее время девушка предстанет перед судом.
Фото: Pixabay.com
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