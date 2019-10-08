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Калужане останутся без света из-за массовых отключений

08.10.2019 08:45 0 298
Калужане останутся без света из-за массовых отключений

В Калуге 8 октября пройдут массовые отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба горуправы. Публикуем подробности:

С 08:00 до 17:00:

  • село Муратовский Щебзавод,
  • ул.Карьерная.

С 09:00 до 16:00:

  • ул.Тульская 6.

С 09:00 до 17:00:

  • Корекозево-лесхоз,
  • Андреевское,
  • Елизаветинка,
  • Сушки,
  • Григоровка (частично),
  • Лихун (частично),
  • Михалево,
  • Трудовой,
  • ул. Осенняя,
  • Бабенки,
  • Карачево,
  • Никитье,
  • Никольское,
  • Шильниково,
  • Гулево,
  • Истомино,
  • Новоселки,
  • Муратовка,
  • Песочная,
  • Борисовка,
  • Брагино,
  • Зенилово,
  • Оберегаевка,
  • Басово,
  • Забелино,
  • Тимерево,
  • Карауловка,
  • Курово,
  • Макарово,
  • Бобриха,
  • Хотисино,
  • Гриднево,
  • Фитинино,
  • Семеновка,
  • Усадьев,
  • Пески,
  • Боково,
  • Рождественно,
  • Петропавлово,
  • Ломохино,
  • Нижнее Косьмово,
  • Верхнее Косьмово,
  • Холмы,
  • Подкорье,
  • Антиповка,
  • Зябки,
  • Самойлово,
  • Кременево,
  • Еловка,
  • СНТ "Орбита",
  • СНТ "Сосна",
  • СНТ "Колос",
  • СНТ "Домостроитель",
  • СНТ "Изумрудный",
  • Калашников хутор,
  • Колюпаново,
  • Малые Козлы,
  • Мужачи,
  • Большие Козлы.

Фото: pxhere.com.


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