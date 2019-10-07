За долг в 10 миллионов у калужанина арестовали имущество

Житель Калуги одолжил своему другу почти 10 миллионов рублей на развитие бизнеса. Дело пошло в гору, однако возвращать занятые деньги мужчина не спешил. В итоге всё дошло до суда, возбуждения исполнительного производства и ареста имущества должника, сообщает пресс-служба областной ФССП.
Повлиять на должника не получалось, пока приставы не арестовали товар и имущество в одном из магазинов, которые ему принадлежали.
Арестованное имущество передано на ответственное хранение взыскателю, а у должника есть 10 дней, чтобы рассчитаться со своим долгом.
Помимо огромного долга в 10 миллионов, неплательщику придется также заплатить 618 тысяч рублей исполнительского сбора в доход государства.
Фото: pxhere.com.
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