За долг в 10 миллионов у калужанина арестовали имущество

07.10.2019 17:38 499

Житель Калуги одолжил своему другу почти 10 миллионов рублей на развитие бизнеса. Дело пошло в гору, однако возвращать занятые деньги мужчина не спешил. В итоге всё дошло до суда, возбуждения исполнительного производства и ареста имущества должника, сообщает пресс-служба областной ФССП.

Повлиять на должника не получалось, пока приставы не арестовали товар и имущество в одном из магазинов, которые ему принадлежали.

Арестованное имущество передано на ответственное хранение взыскателю, а у должника есть 10 дней, чтобы рассчитаться со своим долгом.

Помимо огромного долга в 10 миллионов, неплательщику придется также заплатить 618 тысяч рублей исполнительского сбора в доход государства.

Фото: pxhere.com.