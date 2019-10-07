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Нелегалы строили в Обнинске надземный переход

07.10.2019 15:13 0 301
Нелегалы строили в Обнинске надземный переход

В ходе проведения операции «Нелегал-2019» в Обнинске задержаны 10 иностранных граждан из ближнего зарубежья, которые незаконно находились и работали в России.

Нелегальные мигранты были разнорабочими и выполняли работы по сооружению монолита надземного перехода. В отношении иностранцев составлено 20 протоколов. Некоторые заплатят штрафы, а некоторым придется покинуть страну на ближайшие пять лет. 

Сейчас устанаваливают и личность работодателя, которому придется заплатить штраф: от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранца.

Фото: pxhere.com.


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