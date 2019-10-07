Обнинцы напишут экономический диктант

07.10.2019 14:06 127

9 октября Обнинск примет участие в общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», сообщает администрация наукограда. Регистрация на диктант осуществляется на портале leаder-id.



Начало регистрации на площадке Точки кипения - Обнинск: 9-30. Начало диктанта: 10-00. Окончание написания диктанта и начало сбора ответов: 11-00. Для регистрации в день диктанта при себе необходимо иметь паспорт.



Фото: pxhere.com.



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