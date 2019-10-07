Калужские школьники отправятся в Санкт-Петербург

07.10.2019 13:22 277

Калужские школьники отправятся в культурную столицу в рамках национального проекта «Культура». Две группы по 33 человека познакомятся с историей и культурой Санкт-Петербурга в рамках программы «Град Петров». В программе пребывания запланированы обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, посещение Мариинского театра, Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Павловск» и многое другое, сообщает пресс-служба правительства области. Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.



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