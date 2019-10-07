Прокуратура нашла нарушения в работе Кировской больницы

07.10.2019 13:16 183

Кировская межрайонная прокуратура нашла нарушения в работе Центральной межрайонной больницы №1, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проверкой выявлен факт несвоевременности прибытия и оказания скорой медицинской помощи пациенту, а также факт ненадлежащего оснащения медицинскими лекарствами укладок бригад скорой медицинской помощи.

Также установлено, что не все жалобы пациентов на приеме у педиатров находят отражения в медицинских картах, не указываются сведения о данных врачами рекомендациях по лечению и наблюдению детей.

Главному врачу больницы внесено представление, а прокуратура проконтролирует, как будут устранены нарушения.

Фото: pxhere.com.