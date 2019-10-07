«Обнинск» продолжает находиться в тройке лидеров

07.10.2019 12:45 176

В наукограде прошли матчи второго тура Высшей лиги «Б» чемпионата России.

Обнинские волейболистки играли против команды «Тулица-2». Перед первой встречей болельщиков ждал сюрприз. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина Олег Стояновский привез в Обнинск кубок мира.

В этом году 22-летний волейболист стал первым в истории России чемпионом мира по пляжному волейболу. Стояновский также стал самым молодым победителем этого турнира.



В первом матче «Обнинск» уступил «Тулице-2» со счетом 1:3. Во второй игре наши девушки взяли реванш, добившись победы 3:0.

После двух туров «Обнинск» занимает третье место в турнирной таблице.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».