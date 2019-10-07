Обнинцев приглашают на «Осенний велоквест»

07.10.2019 10:30 68

12 октября в наукограде пройдет городской традиционный «Осенний велоквест».



Как сообщает пресс-служба администрации Обнинска, будущих участников мероприятия жудт интересные задания, соревнования на скорость и велопрогулка по значимым местам города.



Принять участие в велоквесте могут команды, в составе которых от 2 до 6 велосипедистов. Участникам команд необходимо пройти регистрацию через QR-код, который размещен на афише, и подтвердить свое участие на инструктаже перед стартом игры.



Фото: администрация Обнинска.