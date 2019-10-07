В торговой точке Белоусово торговали подделкой

07.10.2019 10:03 166

Полицейские проверили одну из торговых точек города Белоусово после того, как местные жители сообщили о возможных нарушениях закона в сфере торговли, сообщает пресс-служба областного МВД 7 октября.

В ходе проверки информации сведения подтвердились: индивидуальный предприниматель продавала товар с признаками контрафактности.

Экспертиза подтвердила, что вещи были подделкой, а правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму более 550 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.