Еще один мужчина пропал в начале октября

07.10.2019 09:11 259

Координаторы добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» в своей официальной гурпе сообщили о поиске 44-летнего Сергея Астахова. Мужчина пропал 3 октября, может находиться в Тарусе, Калуге, Серпухове. Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синий с белыми полосками свитер, синие джинсы, черные кроссовки с красными вставками.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».



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