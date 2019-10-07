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«Лада Гранта» и «Фиат» столкнулись в Боровском районе

07.10.2019 07:31 0 227
«Лада Гранта» и «Фиат» столкнулись в Боровском районе

Серьезное ДТП произошло 6 октября в Боровском районе, сообщает пресс-служба областного МЧС.

На 99 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись «Лада Гранта» и «Фиат». В результате ДТП есть пострадавший.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

 


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