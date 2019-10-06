Подростки ограбили чужой гараж

06.10.2019 10:32 99

Житель Калуги обратился в полицию после того, как из его гаража в Юхновском районе похитили канистры, топливо и запчасти для мотоцикла, сообщает пресс-служба областного МВД 6 октября.

Как выяснилось позже, кражу совершили трое несовершеннолетних. Им понадобился бернзин для мотоцикла, но обойдя поселок, они не придумали ничего лучше, чем влезть в чужой гараж.

Одному из друзей, достигшему на сегодняшний день совершеннолетия, придется ответить за свой поступок в суде. К двум другим несовершеннолетним приятелям будут применены меры воспитательного характера.

Фото: pxhere.com.