Подростки ограбили чужой гараж

Житель Калуги обратился в полицию после того, как из его гаража в Юхновском районе похитили канистры, топливо и запчасти для мотоцикла, сообщает пресс-служба областного МВД 6 октября.
Как выяснилось позже, кражу совершили трое несовершеннолетних. Им понадобился бернзин для мотоцикла, но обойдя поселок, они не придумали ничего лучше, чем влезть в чужой гараж.
Одному из друзей, достигшему на сегодняшний день совершеннолетия, придется ответить за свой поступок в суде. К двум другим несовершеннолетним приятелям будут применены меры воспитательного характера.
Фото: pxhere.com.
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