Пока хозяин отсутствовал, его мотоцикл продали

07.10.2019 07:21 302

В Юхновском районе перед судом предстанет местный житель, подозреваемый в краже.

Как сообщает пресс-служба областного МВД, он обнаружил возле своего дома мотоцикл, который простоял там неделю. Решив, что кто-то избавился от ненужного транспорта, мужчина решил его продать за 800 рублей.

Но, оказалось, что мотоцикл возле дома фигуранта оставил мужчина после поломки и хотел забрать его позже. Спустя неделю он вернулся за ним, но не обнаружил и написал заявление в полицию.

В ходе следствия фигурант свою вину признал и возместил причиненный ущерб.

Фото: pxhere.com.