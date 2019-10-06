«Рено Логан» улетел в кювет, есть пострадавшие

06.10.2019 10:08 195

В Калуге на улице Калужске автомобиль «Рено Логан» съехал в кювет.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС 5 октября, в результате ДТП есть пострадавший. На месте работали спасатели, автоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.