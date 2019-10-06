В Малоярославецком районе сгорел сарай

06.10.2019 10:02 100

Сообщение о возгорании хозяйственного блока в деревне Локонское Малоярославецкого района поступило на пульт спасателей 6 октября около 3 часов ночи. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, пострадавших в результате пожара нет. С огнем справились 11 человек и 3 машины. В причинах будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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