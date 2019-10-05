На улице Болотникова сгорела квартира

05.10.2019 10:40 379

Сообщение о пожаре в одной из квартир на улице Болотникова в Калуге поступило на пульт спасателей 4 октября в 19 часов 14 минут.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, чтобы справиться с огнем, было задействовано 13 пожарных и 4 машины.

Очевидцы в соц.сетях сообщают о том, что женщина-хозяйка квартиры, погибла.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.