«Лада» улетела в кювет

В Хвастовичском рйаоне в деревне Нехочи автомобиль «Лада» съехал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба областного МЧС 5 октября.
В результате ДТП есть пострадавший. На месте ему оказывали помощь сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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