«Лада» улетела в кювет

05.10.2019 10:32 274

В Хвастовичском рйаоне в деревне Нехочи автомобиль «Лада» съехал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба областного МЧС 5 октября.

В результате ДТП есть пострадавший. На месте ему оказывали помощь сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.