Подозреваемый в краже действовал аккуратно, но раздавил помидоры

05.10.2019 10:25 348

Полицейские Малоярославецкого района возбудили уголовное дело по статье «Кража» в отношении местного жителя, не так давно освободившегося из тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба областного МВД, владельцы одного из дачных дмоов обратились в полицию, когда обнаружили, что из домика похищены шуруповерт и удлинитель. Следов взлома они не нашли, зато преступник раздавил все помидоры, которые хранились на полу.

Подозреваемого нашли оперативно: мужчина только два дня как освободился из мест не столь отдаленных, но работу искать не спешил. Похищенное он продал за тысячу рублей. А в домик попал, аккуратно выдавив стекло из оконной рамы.

Теперь любителю чужого грозит новый тюремный срок- до 6 лет.

Фото: pxhere.com.