Олег Стояновский представит Кубок мира в Обнинске

Сегодня в наукограде пройдет матч второго тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди женских команд.
В 18.00 на площадку на улице Цветкова, 4 выйдут команды «Обнинск» и «Тулица-2».
Перед началом поединка произойдет знаковое событие: самый молодой в истории чемпион мира по пляжному волейболу, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина Олег Стояновский представит Кубок мира собравшимся болельщикам и журналистам, сообщается в официальной группе волейбольного клуба «Обнинск».
В июле 2019 года Олег Стояновский и Вячеслав Красильников впервые в истории отечественного волейбола выиграли чемпионат мира. Победа в турнире обеспечила сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года.
После завершения торжественной церемонии для журналистов пройдет пресс-конференция Олега Стояновского.
Фото: официальная группа волейбольного клуба «Обнинск».
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