Олег Стояновский представит Кубок мира в Обнинске

05.10.2019 10:19 203

Сегодня в наукограде пройдет матч второго тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди женских команд.

В 18.00 на площадку на улице Цветкова, 4 выйдут команды «Обнинск» и «Тулица-2».



Перед началом поединка произойдет знаковое событие: самый молодой в истории чемпион мира по пляжному волейболу, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина Олег Стояновский представит Кубок мира собравшимся болельщикам и журналистам, сообщается в официальной группе волейбольного клуба «Обнинск».



В июле 2019 года Олег Стояновский и Вячеслав Красильников впервые в истории отечественного волейбола выиграли чемпионат мира. Победа в турнире обеспечила сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года.



После завершения торжественной церемонии для журналистов пройдет пресс-конференция Олега Стояновского.

Фото: официальная группа волейбольного клуба «Обнинск».