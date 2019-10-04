Мужчину осудили на 3,5 года за убийство в состоянии аффекта

04.10.2019 18:49 272

51-летнего калужанина признали виновным в угрозе убийством и убийстве в состоянии аффекта, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 4 октября.

Мужчина избил своего отца, находясь в состоянии аффекта из-за постоянных оскорблений со стороны родителя.

От полученных травм потерпевший скончался.

Также, следствием было установлено, что в ссоре со своей бывшей сожительницей подсудимый угрожал ей расправой.

Суд признал гражданина виновным в обоих преступлениях и назначил 3,5 года колонии общего режима.

Фото: Pixabay.com.