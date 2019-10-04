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Фермеров накажут на недостаточную заботу о коровах

04.10.2019 18:21 1 235
Фермеров накажут на недостаточную заботу о коровах

Специалисты Россельхознадхора проверили фермерское хозяйство в Мосальском районе.

Оказалось, что въезд на территорию не оборудован дезинфекционным барьером, а при входе в коровник не установлены дезинфекционные коврики (кюветы).

Такое нарушение ветеринарных правил может привести к заносу и распространению инфекционных болезней.

В отношении юрлица было возбуждено административное дело, сообщила пресс-служба Управления в четверг, 3 октября.

Фермерам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Фото: Pixabay.com


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