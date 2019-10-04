Собственника заросшего поля оштрафовали на 400 тысяч

В июне в ходе выездной проверки специалисты Россельхознадзора установили, что 14,2 гектара земель сельхозназначения по всей площади заросли кустарником и сорной травой.
Собственником надела является фирма «Прометей».
В отношении юрлица было возбуждено административное дело, сообщила пресс-служба Управления в пятницу, 4 октября.
По итогам рассмотрения материалов организация была признана виновной в том, что не проводила работ по защите и охране земель.
Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей.
Фото: Pixabay.com
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