Собственника заросшего поля оштрафовали на 400 тысяч

04.10.2019 17:45 252

В июне в ходе выездной проверки специалисты Россельхознадзора установили, что 14,2 гектара земель сельхозназначения по всей площади заросли кустарником и сорной травой.

Собственником надела является фирма «Прометей».

В отношении юрлица было возбуждено административное дело, сообщила пресс-служба Управления в пятницу, 4 октября.

По итогам рассмотрения материалов организация была признана виновной в том, что не проводила работ по защите и охране земель.

Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com