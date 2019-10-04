Биологи оценили урожайность клюквы

04.10.2019 16:56 243

Биологи провели ежегодный мониторинг урожайности клюквы на болотах заповедника, сообщила пресс-служба нацпарка «Угра» в пятницу, 4 октября. Ученые оценивали площадь клюквенника и сколько ягод можно собрать с одного квадратного метра. В этом году урожайность ягодников оказалась вдвое выше показателей за 5 лет наблюдений. Фото: Национальный парк «Угра».



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