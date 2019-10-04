Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 04 октября
$ 65.13 0.31
71.30 0.17
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Кировские школьники вручили водителям памятки

04.10.2019 16:11 0 65
Кировские школьники вручили водителям памятки

Кировские госавтоинспекторы и отряд ЮИД провели акцию «Внимание! Дети!», сообщила пресс-служба ГИБДД в пятницу, 4 октября.

Школьники вручили водителям буклет и памятку-призыв о недопустимости дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятие проводилось с тем, чтобы побудить автолюбителей быть более внимательными на дорогах.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Четыре автомобиля столкнулись в Белоусово 04.10.2019 15:24

Чиновники обсудили цены на продукты 04.10.2019 15:14

Алиментщик выплатил полмиллиона долга, чтобы ездить за границу 04.10.2019 15:09

Нелегалы собирали поддоны в Калуге 04.10.2019 13:04

Дама поверила сообщению с аккаунта подруги и лишилась 14 тысяч 04.10.2019 11:43

«Хендай» вылетел в кювет и перевернулся на Тульской трассе 04.10.2019 11:08

Сын воровал деньги у отца через приложение в телефоне 04.10.2019 10:57

Обнинские волейболистки вышли на второе место в Чемпионате России 04.10.2019 10:55

Для ветеранов МВД провели экскурсию в Полотняном Заводе 04.10.2019 08:37

Правоохранители встретятся на поле 04.10.2019 07:00

Народные новости
738 0
Геннадич
580 0
Робин Гнобин
404 6
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

Вадим Кулик избран заместителем президента-председателя правления банка ВТБ

ВТБ предоставит консультации по автокредитованию на гран-при FORMULA 1

В Калуге пройдет ежегодный фестиваль профессий

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Цены на лекарства в аптеках Калуги

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.