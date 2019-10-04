Кировские школьники вручили водителям памятки

04.10.2019 16:11 65

Кировские госавтоинспекторы и отряд ЮИД провели акцию «Внимание! Дети!», сообщила пресс-служба ГИБДД в пятницу, 4 октября. Школьники вручили водителям буклет и памятку-призыв о недопустимости дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие проводилось с тем, чтобы побудить автолюбителей быть более внимательными на дорогах. Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.



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